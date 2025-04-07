Начальник Пологовского территориального центра комплектования и социальной поддержки (Запорожская область) Виктор Юрчук заявил, что работать в ТЦК труднее, чем воевать на передовой.

Заявление прозвучало в интервью телеканалу TV5.

По словам Юрчука, военнослужащие, работающие в центрах комплектования, ежедневно сталкиваются с огромной нагрузкой и должны обеспечивать постоянное пополнение для армии.

"У тебя есть подразделение, есть люди - организуй работу. План дали - выполняй. Поверьте мне, воевать намного легче, чем работать в ТЦК. Это очень тяжёлая работа, потому что мы обязаны комплектовать Вооружённые силы: кто-то уходит на ротацию, кто-то ранен - мы должны пополнять", - сказал Юрчук.

После этого заявления телеграм-каналы нашли в судебном реестре семь разбирательств в отношении Юрчука за езду за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Первое дело было зарегистрировано еще в 2015 году, а последнее - в январе этого года.

Ранее мы сообщали, что заместитель начальника Винницкого объединенного городского ТЧК ударила и душила мужчину. Тот в сентябре пришел в ТЦК по повестке, хотя имел бронь от армии, а женщина-военком стала заставлять его подписывать анкету военнообязанного. После отказа мужчины она нанесла ему удар по голове и придушила.

Также мы рассказывали, что в Сумском городском ТЦК избили 40-летнего местного жителя. От побоев он скончался в больнице.