В Украине мужчин, пригодных к службе по физическому состоянию, но старше 50 лет могут отправлять на строительные работы.

Об этом заявил заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП по мобилизационно-оборонительной работе Андрей Якунин в видеоразъяснении.

"Военнообязанные, которые по состоянию здоровья были признаны годными к службе в тыловых частях, территориальных центрах, вузах, а также граждане, которые пригодны по состоянию здоровья, но старше 50 лет, после прохождения ВВК направляются ТЦК в части тылового назначения, в части поддержки и обеспечения. Есть много военных специальностей, которые необходимы. И эти подразделения выполняют очень важные задания по обустройству фортификационных сооружений... Очень большая потребность в комплектовании таких подразделений специалистами. Крайне необходимы водители, операторы, крановщики. Они в чем-то пересекаются с гражданскими, но очень нужны в войсках", - сказал Якунин.

Ранее сообщалось о принятии директивы, по которой мужчин старше 50 лет могут призвать только отдельными мобилизационными распоряжениями и только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. А теперь выясняется, что мужчин в этом возрасте могут мобилизовать уже не по дефицитным специальностям, а по сути в стройбаты, где никакой особой квалификации не нужно.

Между тем секретарь комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко считает, что возраст для мобилизации в Украине должен быть 20-50 лет.

"Все, что дальше, это по собственному желанию, но не в боевые подразделения. Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли нормально выполнять боевые задачи, то должно быть 20-50", - говорил Костенко.