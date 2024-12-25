Топил деньги в унитазе. На взятке задержан депутат Львовского облсовета. Фото
Задержан депутат Львовского облсовета, которого подозревают в вымогательстве денег у местного предпринимателя.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
По данным СМИ, задержан Владимир Доманский из "Евросолидарности" Петра Порошенко.
По версии следствия, он и заместитель мэра одной из территориальных общин за 1,2 миллионов гривен обещали бизнесмену победу на тендере для выполнение строительных работ, но тот отказался и выиграл тендер самостоятельно.
Тогда чиновники решили сделать вид, будто победу обеспечили они, и начали требовать у предпринимателя деньги. После чего были задержаны при передаче средств.
Судя по фото, во время обыска иодин из фигурантов пытался смыть деньги в унитаз.
Накануне в Киеве был задержан один из руководителей партии "Удар" за вымогательство взятки в миллион долларов.
По версии следствия, в обмен на миллион долларов политик обещал решить земельный вопрос, возникший у бизнесмена к чиновникам КГГА. В частности, вымогатель денег гарантировал, что предпринимателю сдадут в аренду участок в рекреационной зоны вблизи реки Днепр.
Ранее ГБР установило, что на энергетическом госпредприятии мужчинам оформляли липовое бронирование за взятки.