Задержан депутат Львовского облсовета, которого подозревают в вымогательстве денег у местного предпринимателя.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

По данным СМИ, задержан Владимир Доманский из "Евросолидарности" Петра Порошенко.

По версии следствия, он и заместитель мэра одной из территориальных общин за 1,2 миллионов гривен обещали бизнесмену победу на тендере для выполнение строительных работ, но тот отказался и выиграл тендер самостоятельно.

Тогда чиновники решили сделать вид, будто победу обеспечили они, и начали требовать у предпринимателя деньги. После чего были задержаны при передаче средств.

Судя по фото, во время обыска иодин из фигурантов пытался смыть деньги в унитаз.

Накануне в Киеве был задержан один из руководителей партии "Удар" за вымогательство взятки в миллион долларов.

По версии следствия, в обмен на миллион долларов политик обещал решить земельный вопрос, возникший у бизнесмена к чиновникам КГГА. В частности, вымогатель денег гарантировал, что предпринимателю сдадут в аренду участок в рекреационной зоны вблизи реки Днепр.

Ранее ГБР установило, что на энергетическом госпредприятии мужчинам оформляли липовое бронирование за взятки.