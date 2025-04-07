Из самоволки можно вернуться только "на убой" в штурмовые бригады.

Об этом в эфире программы "Вечер.LIVE" заявила народный депутат Анна Скороход.

"Люди не возвращаются на убой, а сейчас можно вернуться из СОЧ только в определенные части. В своем большинстве это штурмовые бригады. Я не понимаю логики. То есть, с одной стороны, мы хотим вернуть людей из СОЧ. Их отправляют в штурмовую бригаду. Как штрафников", - сказала Скороход.

Она отметила, что в законе о возвращении из СОЧ не идет речи о том, что вернуться из самоволки можно только в определенные бригады.

Добавим, что после принятия этого закона о декриминализации СОЧ власти заверяли, что сбежавшим со службы можно вернуться в свое подразделение или даже перевестись в другое.

Также она сообщила, что в Верховную Раду поступили жалобы из 16 воинских частей, в которых солдаты говорят о поборах со стороны командиров и вымогательстве.

"У меня сейчас еще 16 военных частей, против которых нужно провести расследование, которые собирают деньги с военных за отпуск, за возможность полечиться, которые просто собирают деньги. Они так решили. Из боевых ребята отдают в общий котел, не в общий котел, непонятно. Которые издеваются над военными, бьют их, если они не платят эти деньги. Вообще, которые издеваются и отдают приказы, которые приводят к тому, что ребята гибнут, или что у нас, знаете, есть часть, где какая бы группа ни пошла за предыдущей группой, они все без вести пропавшие. Нету тела – нету дела", - рассказала Скороход.

Ранее мы сообщали, что в воинской части Краматорска был жестоко убит военный Валентин Козлюк. По словам его вдовы, Валентина застрелил из автомата собственный комбат за отказ отдавать руководству деньги, которые начисляли за службу на "нуле".