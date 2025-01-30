Из одной из радиотехнических бригад Воздушных сил забрали 10 операторов радиолокационных станций, чтобы сделать стрелками в морской пехоте. Они уволились или ушли в самоволку.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

"У каждого оператора опыт более двух лет, но их мнения никто не спрашивал. После получения информации трое военных сделали себе справки по уходу и уволились, трое пошли в СОЧ. В это время в армии постоянно увеличивается потребность в операторах радиолокационных станций миллиметрового диапазона из-за необходимости организации антидроновой ПВО. Также острая потребность в технических специалистах в подразделениях БПЛА и РЭБ, созданных во всей армии и везде сильно недоукомплектованных", – написал он.

Ранее нардеп анонсировал перевод около 2000 военных Воздушных сил с тыловых должностей на боевые. Речь идет о членах огневых групп, которые сбивают "Шахеды".

В Генштабе подтвердил, что из-за дефицита людей в пехоте туда переводят техников, механиков и других специалистов из Воздушных сил. Как утверждают в Верховной Раде, это делается по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.