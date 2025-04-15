Срок базовой военной подготовки ограниченно пригодных сократили с 45 суток до месяца
В Вооруженных силах Украины обновили программу базовой общей военной подготовки. В соответствии с новыми изменениями, с 45 суток до месяца сокращается срок базовой военной подготовки ограниченно пригодных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Изменения коснутся военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.
Начиная с 1 мая указанным категориям военнослужащих не только сократят срок подготовки, но и снизят уровень физических нагрузок. Также будут сформированы отдельные учебные подразделения (роты или взводы).
Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит базовую подготовку повторно.
Изменения утверждены главнокомандующим ВСУ по рекомендации омбудсмена, чтобы снизить интенсивность подготовки людей с проблемами здоровья.
В декабре в ВСУ объявили об ускорении подготовки мобилизованных в учебных центрах.
А недавно в Польше заговорили о необходимости ввести программу военной подготовки граждан. Население эту идею не приветствует.