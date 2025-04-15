В Вооруженных силах Украины обновили ​​программу базовой общей военной подготовки. В соответствии с новыми изменениями, с 45 суток до месяца сокращается срок базовой военной подготовки ограниченно пригодных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Изменения коснутся военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Начиная с 1 мая указанным категориям военнослужащих не только сократят срок подготовки, но и снизят уровень физических нагрузок. Также будут сформированы отдельные учебные подразделения (роты или взводы).

Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит базовую подготовку повторно.

Изменения утверждены главнокомандующим ВСУ по рекомендации омбудсмена, чтобы снизить интенсивность подготовки людей с проблемами здоровья.

В декабре в ВСУ объявили об ускорении подготовки мобилизованных в учебных центрах.

А недавно в Польше заговорили о необходимости ввести программу военной подготовки граждан. Население эту идею не приветствует.