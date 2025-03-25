Больше половины опрошенных поляков (54%) признались, что не хотят участвовать в правительственной программе военного обучения. Из них 33% "решительно" не согласны с этой идеей.

Об этом свидетельствует опрос социологической компании Opinia24, проведенный по заказу радиостанции RMF FM.

Как показало исследование, заинтересованы в программе военного обучения 35%, из которых 14% точно готовы участвовать, а 21% - скорее готовы.

Опрос также показывает, что 18% мужчин определенно хотели бы воспользоваться военной подготовкой, 23% ответили, что предпочли бы использовать его.

Что касается женщин, то 10% выразили желание участвовать в программе.

Наибольшее количество желающих пройти военную подготовку среди людей в возрасте 50-59 лет — 38% ответили, что определенно и скорее заинтересованы в ней.

Как сказано в статье RMF FM, война в Украине вызвала в Польше дискуссии о военной подготовке населения. В середине марта премьер-министр Дональд Туск заявил, что в 2027 году Польша сможет провести военную подготовку 100 000 солдат и волонтеров. План обучения должен быть готов уже к концу марта.

План предусматривает разделение обучающихся на две группы, разную продолжительность подготовки (1, 3 или 30 дней) и ориентацию на молодых людей в возрасте не менее 18 лет.

Отметим, что в этой программе обучения смогут участвовать и женщины.

В начале марта Туск потребовал ядерного оружия для Варшавы и призвал к "гонке вооружений" с РФ.