Все мужчины Польши должны будут пройти военную подготовку.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе своего выступления в Сейме, передаёт ВВС News.

По словам Туска, соответствующая программа, предполагающая "крупномасштабную военную подготовку для каждого взрослого мужчины в Польше", будет представлена до конца года.

"Мы постараемся подготовить модель к концу этого года, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше прошел обучение в случае войны, чтобы этот резерв был сопоставим и адекватным потенциальным угрозам", – сказал Туск.

Глава правительства заявил, что хочет увеличить численность польской армии, включая штат резервистов, до 500 тысяч бойцов – с примерно 200 тысяч в настоящее время.

Ранее Туск потребовал ядерного оружия и призвал к "гонке вооружений" с РФ.

По его словам, Польша "должна стремиться получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия". Например, получить защиту французского ядерного зонтика.

"Нет сомнений, что война в Украине и новый подход американской администрации к Европе, и, прежде всего, гонка вооружений, инициированная Россией, представляют для нас новый вызов. Европа должна принять вызов и победить в гонке вооружений. Я убежден, что Россия проиграет в этом, как проиграл СССР. Это единственный способ избежать более масштабного конфликта", – заявил Дональд Туск перед недавним саммитом ЕС.

Напомним, в Польше начали расследование в отношении премьера Туска по обвинению в госперевороте.