Поддержка президента Украины Владимира Зеленского членами американской Республиканской партии резко упала после публичных обвинений со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на опрос Economist-YouGov.

Если год назад у Зеленского было примерно одинаковое количество сторонников (38%) и противников (40%) среди избирателей правящей ныне Республиканской партии, то теперь сторонников осталось только 20%, а противников уже 56%.

Особенно резко увеличилось число тех, кто относится к Зеленскому "крайне неблагоприятно" — с 16% до 32%. Таким образом, его антирейтинг среди республиканцев достиг рекордного уровня.

При этом за три года более чем вдвое сократилось восприятие России как враждебного государства: с 64% в начале 2022 года и 53% осенью 2024 года до 30% сейчас. Однако союзником РФ считают только 3% респондентов, в то время как Украину рассматривают союзником 10% участников опроса.

Напомним, в середине февраля Трамп пообщался с журналистами и раскритиковал украинские власти за то, что они не проводят выборы, при этом рейтинг Зеленского, по его словам, составляет всего 4%.

По данным украинской компании политической социологии Socis, рейтинг Зеленского несколько иной - 15,9%. Именно столько украинцев проголосовали бы за него на выборах президента, если бы те состоялись сейчас.