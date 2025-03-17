Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа американцами достиг пика - 47%.

Об этом свидетельствуют данные опроса NBC News.

Такие показатели соответствуют лучшему уровню поддержки за время президентства Трампа, включая его первый срок, хотя 51% граждан страны его не поддерживают.

Также зафиксирован самый высокий с 2004 года рейтинг поддержки курса развития США. Однако большинство респондентов все еще считают, что страна находится на неправильном пути.

В результате опроса выяснилось, что наибольшую поддержку получила миграционная политика Трампа: ею довольны 56% респондентов. 47% одобряют радикальное сокращение госаппарата. 41% опрошенных поддерживают курс президента в отношении НАТО и Украины. При этом критикуют его за это 40%.

Ранее мы писали об опросе CNN, который показал, что уровень одобрения Демократической партии США среди американских избирателей опустился на рекордно низкий уровень. Падение рейтинга демократов эксперты связывают с поражением Камалы Харрис на президентских выборах.

Между тем демократы продолжают играть заметную роль во внутренней и внешней политике США. Так, СМИ писали, что именно они стояли за публичным конфликтом Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.