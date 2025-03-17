Уровень одобрения Демократической партии США среди американских избирателей опустился на рекордно низкий уровень.

Об этом сообщает близкий к демократам телеканал CNN.

Его опрос показал, что рейтинг поддержки Демпартии сейчас составляет всего 29%. Это самый низкий показатель, зафиксированный в опросах CNN с 1992 года. Он на 20% ниже уровня января 2021 года, когда Дональд Трамп завершил свой первый срок.

Рейтинг Республиканской партии выше - 36%. И у нее выше поддержка среди своих сторонников - 79% против 63% у демократов.

А примерно половина населения США считает, что и Демократическая, и Республиканская партии придерживаются слишком экстремальных взглядов и политики.

К слову, похожие данные дал опрос NBC: положительные эмоции демократы вызывают у 27% опрошенных, еще 7% заявили об "очень положительном" отношении. Большинство избирателей (55%) сообщили о негативном отношении к Демократической партии, в том числе 38% назвали свое отношение крайне негативным.

При этом даже рекордно низкий результат демократов в двух опросах все еще выше антирекорда республиканцев 2013 года, когда в симпатиях к ним признались только 22% опрошенных.

Падение рейтинга демократов эксперты связывают с поражением Камалы Харрис на президентских выборах.

Между тем демократы продолжают играть заметную роль во внутренней и внешней политике США. Так, СМИ писали, что именно они стояли за публичным конфликтом Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.