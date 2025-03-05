Конгрессмен от Демократической партии США из Техаса Эл Грин, который пытался сорвать выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе, намерен запустить процедуру его импичмента.

Об этом он заявил журналистам после того, как его вывели из зала.

Во время выступления Трампа 77-летний Грин начал выкрикивать "У вас нет полномочий!", протестуя против сокращения программы американского здравоохранения Medicaid.

В результате под аплодисменты республиканцев спикер Палаты представителей Майк Джонсон приказал охране вывести Грина из зала. После этого, в кулуарах, он заявил журналистам, что будет добиваться отставки Трампа.

"Этот президент непригодный, он не должен быть на должности. 34 уголовных преступления, два раза импичмент", - сказал Грин.

Отметим, что Эл Грин уже подавал заявление на импичмент Трампа во время его первой каденции в 2017 году, однако не добился результата.

В прошлом месяце он также обещал импичмент после заявлений президента США о планах "забрать" и выселить сектор Газа.

"Движение за импичмент президента началось. Я встаю, чтобы объявить, что я внесу документ об импичменте против президента за предложенные и совершенные подлые поступки", - сказал демократ во время заседания палаты Конгресса.