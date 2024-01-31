Комитет Палаты представителей США проголосовал за импичмент министра внутренней безопасности. Белый дом осудил
Комитет Палаты представителей по внутренней безопасности США проголосовал за импичмент главы Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Майоркаса обвиняют в отказе соблюдать федеральные иммиграционные законы и подрыве общественного доверия, сообщает издание.
По мнению республиканцев, он не делает достаточно для обеспечения безопасности страны, а его ведомство не справляется с растущим числом мигрантов, прибывающих на границу США и Мексики.
Сам Майоркас считает предъявляемые обвинения ложными и призывает республиканцев вместо попыток импичмента работать над обновлением "устаревших и неработающих иммиграционных законов".
Обвинения против Майоркаса могут быть вынесены на рассмотрение Палаты представителей уже на следующей неделе, отмечает издание. Если импичмент одобрят полный состав Палаты представителей и Сенат США, Майоркас станет первым за почти 150 лет министром в США, отстраненным от должности таким образом. В последний раз импичмент объявляли в 1876 году военному министру Уильяму Белкнапу.
В Белом доме осудили попытку объявить импичмент министру внутренней безопасности.
"В то время как республиканцы из Палаты представителей пытаются объявить беспочвенный и неконституционный импичмент Алехандро Майоркасу, важно помнить: эти люди обещали объявить импичменты всем подряд... еще до того, как они получили большинство в палате", - заявил представитель Белого дома по надзору и расследованиям Ян Сэмс.
В декабре СМИ писали, что Палата представителей готовится проголосовать за расследование по импичменту Джо Байдена.
Ранее Белый дом подтвердил, что республиканцы и демократы в Сенате приближаются к договоренностям о границе, на которые завязано финансирование Украины, и призвал Палату представителей "не становиться на пути".