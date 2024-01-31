Комитет Палаты представителей по внутренней безопасности США проголосовал за импичмент главы Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Майоркаса обвиняют в отказе соблюдать федеральные иммиграционные законы и подрыве общественного доверия, сообщает издание.

По мнению республиканцев, он не делает достаточно для обеспечения безопасности страны, а его ведомство не справляется с растущим числом мигрантов, прибывающих на границу США и Мексики.

Сам Майоркас считает предъявляемые обвинения ложными и призывает республиканцев вместо попыток импичмента работать над обновлением "устаревших и неработающих иммиграционных законов".

Обвинения против Майоркаса могут быть вынесены на рассмотрение Палаты представителей уже на следующей неделе, отмечает издание. Если импичмент одобрят полный состав Палаты представителей и Сенат США, Майоркас станет первым за почти 150 лет министром в США, отстраненным от должности таким образом. В последний раз импичмент объявляли в 1876 году военному министру Уильяму Белкнапу.

В Белом доме осудили попытку объявить импичмент министру внутренней безопасности.

"В то время как республиканцы из Палаты представителей пытаются объявить беспочвенный и неконституционный импичмент Алехандро Майоркасу, важно помнить: эти люди обещали объявить импичменты всем подряд... еще до того, как они получили большинство в палате", - заявил представитель Белого дома по надзору и расследованиям Ян Сэмс.

В декабре СМИ писали, что Палата представителей готовится проголосовать за расследование по импичменту Джо Байдена.

Ранее Белый дом подтвердил, что республиканцы и демократы в Сенате приближаются к договоренностям о границе, на которые завязано финансирование Украины, и призвал Палату представителей "не становиться на пути".