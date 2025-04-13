Офицер Вооружённых сил Украины заявил, что мобилизованные, прибывшие в его подразделение из центров подготовки имеют низкую мотивацию и проблемы со здоровьем.

Соответствующее видео публикуют соцсети и телеграм-каналы Украины.

"Пришли ко мне, например, 50 человек. Один – сразу в СОЧ (самовольное оставление части - рус, СЗЧ - укр.). Остались 49. Из них 25 – вроде как ограниченно пригодные, сразу показали соответствующие справки", – рассказывает военный.

Командир подразделения выразил недоумение по поводу того, как именно проходят отбор мобилизованные в военкоматах и учебных центрах, и почему таких людей направляют в боевые бригады.

"У меня вопрос ко всем этим военкоматам, учебным центрам: как они отбирают личный состав, как удерживают и зачем передают таких в боевые части?" – говорит офицер на камеру.

Ранее командир полка ВСУ заявил, что в самоволку идут в основном алкоголики и наркоманы.

Война в Украине идет 1145-й день. Последние новости с главными событиями 13 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне российские войска продвинулись на участке фронта между Покровском и Торецком, сообщает Deep State. Неприятель также приблизился к деревне Котляровке, что у границ Днепропетровской области. Офицер ВСУ с позывным Алекс сообщает, что в Константиновку со стороны Торецка уже залетают российские дроны.

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