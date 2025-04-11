Самовольно оставляют часть преимущественно наркоманы и алкоголики.

Об этом заявил депутат Киевсовета и командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью украинскому СМИ.

"Если говорить статистически, то люди, которые пошли в СОЧ, это преимущественно алко- и наркозависимые. Которые долгое время это скрывали, не проявляли себя", - заявил он.

На уточняющий вопрос ведущей, говорит ли он о ситуации в своем подразделении, он ответил утвердительно. На это ведущая отметила, что по данным статистики случаи самоволки в масштабах страны массовые (за минувший год открыто 90 тысяч дел о СОЧ), и все бегущие из ВСУ не могут быть зависимыми от пороков.

На это Федоренко возразил, что нельзя говорить о том, что критически много случаев самоволки.

"Для такой войны это некритично. Для таких темпов мобилизации, для такой интенсивности боевых действий это абсолютно некритичные цифры. В большинстве подразделений СОЧ происходит при разных обстоятельствах. Где-то военнослужащим нужно срочно проведать семью, потому что произошло что-то крайне негативное. А у командира не было возможности отпустить - и он не отпустил. Где-то не сошелся с коллективом. Где-то не считает своего командира авторитетным и не желает выполнять задачи под его руководством. Где-то военнослужащих оставили на произвол судьбы или непрофессиональные управленцы управляли подразделением. При разных обстоятельствах люди идут в СОЧ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что с начала войны самовольно оставили часть более 100 тысяч украинских военных. Благодаря закону о декриминализации СОЧ в строй вернулись около 21 100 бойцов.

По данным нардепа Анны Скороход, вернувшихся из самоволки всегда отправляют в штурмовые бригады "на убой".