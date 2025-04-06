В Одесской области суд оштрафовал военного за попытку отбить у полиции своего брата-дезертира
В городе Белгород-Днестровский Одесской области суд оштрафовал служащего Вооружённых сил Украины за попытку помешать полицейским задержать своего брата-дезертира.
Информация об этом представлена в Едином государственном реестре судебных решений.
Солдат попытался помешать полицейским на блокпосту, задержавшим его брата, самовольно покинувшего часть.
Во время конфликта обвиняемый размахивал штыковой лопатой, стучал ею по асфальту и выкрикивал оскорбления в адрес сотрудников полиции. Он также открыл дверь служебной машины и пытался вытащить оттуда брата.
Также он пытался спустить колесо полицейской машины и воткнул лопату между колесом и крылом, повредив автомобиль, говорится в судебном решении.
Суд назначил ему штраф в размере 17 000 грн.
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