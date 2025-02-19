Служащие Вооружённых сил, добровольно сдавшиеся в плен россиянам, дезертиры и лица, самовольно покинувшие места дислокации не будут претендовать на государственную денежную компенсацию.

Об этом сообщает спикер Полтавского центра комплектования Роман Истомин.

При этом родственники пропавшего без вести бойца могут получить сразу только 20% от суммы полагающейся выплаты. Остальные 80% будут выданы самому военному после того, как он вернётся из плена или его семье в случае признания погибшим.

Ранее "Страна" рассказывала куда уходят миллиардные потоки выплат военным, которые являются ключевыми вкладчиками украинских банков в настоящее время.

Война в Украине идёт 1092-й день. Последние новостями с главными событиями 19 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска снова продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и вошли с юга в село Константинополь, которое имеет ключевое значение для ликвидации андреевского мешка, где удерживает позиции украинская армия. Вместе с этим противник продолжает наступление к западу от Великой Новосёлки.

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