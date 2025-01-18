Во время большой войны ключевыми вкладчиками в украинских банках стали военнослужащие и их близкие. В том числе, и родственники погибших бойцов, которым положена выплата в 15 млн гривен.

Об этом "Стране" рассказали банкиры.

"Костяк регулярных зачислений на карточные счета госбанков - это выплаты Минобороны. Каждый месяц туда приходят зарплаты военным, которые потом растекаются дальше. Чаще всего до 80% суммы сразу уходит женам, реже деньги складируются на счете. Когда происходит выплата гробовых - выплаты погибших, то ее могут по 3-6 месяцев не трогать. Но потом начинаются регулярные снятия/переводы', - рассказал председатель правления крупного банка.

Большая часть денег идет на счета в двух госбанках - Приватбанк и Ощадбанк. В первом остатки на счетах физлиц (это как карточные счета, так и депозиты и не только военных, а в целом) на 1 декабря 2024 года увеличились на 54,8 млрд грн (+14,6% к соответствующему периоду прошлого года), до 430 млрд грн.

У Ощадбанк на 21 млрд грн (+11,5%), до 203,8 млрд. Занимающий третье место Универсалбанк (monobank) идет с сильным отрывом - у него на счетах физлиц первого декабря лежало только 77,2 млрд грн.

В целом сумма средств на счетах физлиц в украинских банках увеличилась с 726,9 млрд грн на 1 января 2022 года до 1,2 трлн грн на 1 декабря 2024 года.

"Большая часть выплат нашим военным происходит через Приватбанк, это и зарплаты, и выплаты по ранениям, и гробовые родным. Меньше проходит через Ощад. Два госбанка идут у Минобороны по умолчанию. Конечно, военный или его родные могут написать заявление и потребовать оплат через другие финучреждения, но это происходит нечасто. Поэтому в банковском сообществе их считают естественными монополистами по части выплат государства, и, разумеется, многие завидуют. Ведь речь идет о дополнительных вливаниях сотен миллиардов, на которых банкам можно немало зарабатывать, вкладываясь в депозитные сертификаты Нацбанка", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления одного из системных банков.

Банкиры рассказали, что во время войны прилагают максимум усилий для привлечения на обслуживание военных и их родных. Поскольку эта категория вкладчиков обеспечивает крупные денежные потоки.

Но признают, что удержать эти деньги на счетах удается далеко не всегда - люди все активнее скупают доллар и переходят в наличные.

"Все банки хотят сейчас обслуживать военных, поскольку им на счета заходят крупные суммы. Заходят и могут надолго задерживаться на карточных счетах (у одиноких людей, без семей), по которым ничего не нужно платить. На войне негде тратить деньги. Банки предлагают повышенные проценты по депозитам военным, а также их родным, которые сразу получают от государства 3 млн грн в виде выплат за погибшего, а потом регулярные выплаты (общая сумма - 15 млн гривен). Но проблем в том, что получатели таких выплат сейчас немного оставляют на гривневых карточных и депозитных счетах - не более 20% сумм. Остальные конвертируют в доллар. Меньше в безналичном формате и чаще - налом. Снимают позволенные законодательством по 100 тыс. грн в день, и покупают доллар, регулярно оставляя на кассе заявки на иностранную валюту. Сказываются девальвационные ожидания", - рассказал "Стране" директор казначейства одного из банков.