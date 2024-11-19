Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим самостоятельно решать, кто получит выплаты в случае, если они пропадут без вести или попадут в плен.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, если военнослужащий не распорядится деньгами, их распределят равными частями по очереди: сначала выплаты получит жена/муж, затем законные представители несовершеннолетних детей и людей с инвалидностью с детства, после - родители.

Ранее Кабинет министров Украины упростил порядок получения выплат в случае гибели или инвалидности бойцов на фронте.

Также в Украине расширили круг лиц, имеющих право на выплату в случае гибели военного. В частности, выплату за гибель военного смогут получить женщины, жившие с ним без регистрации брака.

Война в Украине идет 1000-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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