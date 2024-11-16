Бойцам Вооружённых сил Украины, получившим ранения на фронте, массово отказывают в выплатах и выводят за штат.

Об этом заявляет украинский военный с позывным "Еврей".

"Очень многие парни попадают с ранениями в госпитали, их выводят за штат и платят копейки. Какие-то там 600 гривен. И лечись как хочешь, живи как хочешь. А семью как содержать? За это очень обидно", – рассказывает военный.

По его словам, некоторым бойцам с ампутированными конечностями приходится собирать металлолом, чтобы заработать себе на жизнь.

Ранее медик из батальона "Волки да Винчи" заявила, что раненых солдат ВСУ не долечивают и отправляют снова на фронт.

"Я знаю истории непосредственно своих бойцов, ко мне возвращаются недолеченные, недообследованные. То есть они попали в госпиталь, им оказали минимальную помощь. Боец с незаживающими ранами, с несросшимися костями возвращается на ноль, и он фактически становится на учёт, что он прибыл. И его должны отправлять на позиции, а он на костылях ходит", – рассказала женщина.

Как стало также известно, служащие ВСУ, после ранения выведенные за штат, получают зарплату меньше тысячи гривен.

Так, военного, который получил ранение под Бахмутом, после операции в госпитале вывели за штат и назначили ему зарплату в 500 гривен.