Солдаты Вооружённых сил Украины, попадающие в госпиталь после ранения, не получают должной медицинской помощи, после чего их снова отправляют на фронт.

Об этом заявляет медик 108-го отдельного батальона "Волки да Винчи".

"Я знаю истории непосредственно своих бойцов, ко мне возвращаются недолеченные, недообследованные. То есть они попали в госпиталь, им оказали минимальную помощь. Боец с незаживающими ранами, с несросшимися костями возвращается на ноль, и он фактически становится на учёт, что он прибыл. И его должны отправлять на позиции, а он на костылях ходит", – рассказывает женщина.

"Это халатность... Я не знаю как это назвать", – добавила медик.

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