Медики Вооружённых сил Украины используют специализированный железнодорожный состав для транспортировки раненых военных.

Видео из секретного поезда показывает немецкое издание Deutsche Welle.

Внешне вагоны ничем не отличаются от пассажирских рейсов, но внутри состав оборудован как госпиталь, где даже сложные медицинские процедуры врачи проводят во время движения.

Напомним, в Украине создали медицинский поезд для эвакуации раненых бойцов ВСУ.

"Вагоны оснащены медицинским оборудованием нового поколения, позволяющего не только транспортировать, но и проводить терапию в ходе эвакуации. Его закупка происходит частично силами "Укрзализныци", частично – посредством международных партнёров, волонтёров и меценатов из Украины", – сказал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков во время презентации.

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