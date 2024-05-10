Украинские военные смогут получить новую выплату в 70 тысяч гривен за службу "на нуле" только после накопления 30 дней по боевому распоряжению.

Как пишет народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале, такой ответ дали в Министерстве обороны во время отчета в Верховной Раде на вопрос о том, почему выплаты еще не начались.

"Теперь они придумали, что для выплаты 70 тысяч военный должен накопить 30 дней по бр!!!! То есть, есть 30 дней - будет 70 тысяч. Есть только 25 дней - накапливайте еще дальше, денег не будет", - заявил Гончаренко.

Напомним, еще в середине апреля Кабмин установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.

Также в Минобороны публиковали новые зарплаты и доплаты в армии на май текущего года.

Война в Украине идет уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.