В Украине вводят очередные целевые выплаты. В приложении госуслуг "Дия" появилась новая опция, позволяющая участникам боевых действий и людям с инвалидностью вследствие войны подать заявки на получение 1 500 гривен на занятия спортом. Эта сумма выделяется на три месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Для подачи заявки нужно выполнить три шага:

В "Дие" зайти в меню "Сервисы" и выбрать услугу "Ветеранский спорт". Открыть "Дия.Карту" или выбрать из доступных карту, куда будет начисляться выплата. Сформировать заявку на выплату.

Для получения денег нужно подавать заявку с 1-го до 20-го числа каждого квартала, начиная с января. Потратить 1 500 гривен можно в любом спортивном заведении, которое работает по MCC-коду 7941.

В случае, если полученные средства полностью не будут использованы, они вернутся на счета Минветеранов, а в следующий квартал человек автоматически получит новое зачисление.

Ранее в правительстве запустили новую программу, по которой украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.

Напомним, в Украине банки совместно с правительством запустили "Дия.Карту". На неё украинцы смогут получать разные государственные выплаты.