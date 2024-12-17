В Украине банки и правительство запустили "Дия.Карту" для получения государственных выплат.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместо нескольких карт — один удобный инструмент. Со временем вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат", - отметил Федоров.

Сейчас "Дия.Карту" можно открыть в нескольких присоединившихся банках:

"ПриватБанке",

"А-банке",

"Аккордбанке",

"Глобус банке",

monobank.

На карте доступна первая услуга - "еКнига". Это единоразовая выплата 908 гривен на покупку книг гражданам, кому в 2024 году исполнилось 18 лет.

Со временем на карте появится больше государственных программ со средствами для целевых выплат. Также расширится список банков, сейчас еще три находятся на этапе подключения: "Банк Кредит Днепр", Sense и Bank 3/4.

Ранее мы сообщали, что для участия в государственных программах финансирования гражданам придется соглашаться на раскрытие банковской тайны. Так, в рамках "Национального кешбэка" раскрывается банковская тайна не только текущих счетов, но и всех, которые будут открыты в будущем.