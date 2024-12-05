Кабинет министров Украины продолжает раздачу денег гражданам. Правительство запускает новую программу, по которой украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Правительство приняло постановление о запуске "еКниги" в "Дие". Все украинцы, которым именно в 2024-м исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке", - написал министр.

Он посоветовал покупать литературу по мотивации и истории Украины.

О запуске услуги Федоров пообещал сообщить в соцсетях.

Напомним, осенью Владимир Зеленский объявил о выплате всем украинцам тысячи гривен, которые тут же прозвали "Вовиной тысячей". Сейчас идет регистрация на программу этой выплаты, которая называется "Зимняя еПоддержка". Правда, чтобы подать заявку на эти деньги, придется дать согласие на раскрытие банковской тайны - всех данных о текущих счетах и о тех, которые граждане откроют в будущем.

Как раскрывается банковская тайна и как это можно остановить, мы подробно рассказывали.

Также мы сообщали, что малообеспеченные семьи и семьи внутренних переселенцев, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, смогут получить на каждого ребенка по 6500 гривен.