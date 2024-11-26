Кабинет министров подготовил постановление, дающее старт новой программе выплат, которые некоторые украинцы получат этой зимой.

Об этом сообщил в своих соцсетях премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство намерено внедрить комплексный пакет "Зимней поддержки", в который входит программа "Теплая зима". Это единовременная денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода.

В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 гривен.

"Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые требуются зимой", - уточнил Шмыгаль.

Также ко дню святого Николая дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, получат дополнительно тысячу гривен. Деньги дает ЮНИСЕФ.

Напомним, все украинцы этой зимой смогут получить по тысяче гривен, которую уже окрестили "Вовиной тысячей". Об этих выплатах мы писали в отдельном материале.

Кроме того, с 1 января власти решили ежемесячно выплачивать учителям дополнительную тысячу гривен к зарплате. А с 1 сентября 2025 года выплата будет увеличена до 2000 гривен.