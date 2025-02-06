Случаи СЗЧ в Польше происходят в конце каждого обучения ВСУ. Об этом пишет польское издание Onet.

"Побеги обычно происходят в конце каждого обучения, - говорит наш собеседник. - Мы не говорим о каких-то огромных числах. Побегам также способствует близость немецкой границы", - говорится в статье о проблеме дезертирства в ВСУ.

Количество украинцев, проходивших обучение в Польше осенью, составляло лишь треть от того количества, которое могли принять поляки.

"К тому же их состояние оставляет желать лучшего. Помимо общего физического состояния, в некоторых случаях наблюдаются проблемы с алкоголем или наркотиками", - пишет издание.

Солдаты, уже воюющие на фронте, рассказали изданию, что основной причиной массового СЗЧ является нехватка личного состава и ротации. Причиной чего в свою очередь является "несовершенная" система мобилизации. Вторая причина СЗЧ - "плохая организация и столь же плохое руководство".

Некоторые бойцы находятся на передовой по восемь месяцев, не видя своих семей. Неделями они не покидают позиций, не имея возможности помыться. Времена ротации каждые два-три дня "давно прошли".

Поэтому в передовых частях уже сложился "неформальный механизм".

"Они не получают разрешения, поэтому делают это произвольно. Но эти люди прошли обучение и зарегистрированы в системе, поэтому они проводят со своими семьями несколько недель, а затем их вызывают обратно без каких-либо последствий. Это своего рода полулегальное баловство, весьма популярное в наши дни. "Я думаю сделать это сам", - рассказал военный с передовой.

"Обычно убегают не новички, а те, кто давно воюет, им просто надоело", - добавляет другой солдат. - Побеги усилились, поскольку у нас стало не хватать людей и начались ожесточенные бои. Люди не выдерживают морально, многие разбегаются, глядя на мою роту, это легко процентов 20, хотя точно подсчитать сложно, потому что у нас и боевые потери большие. Однако многие возвращаются. Если они отсутствуют в части более недели, их лишают месячной зарплаты и всё".

Ранее в Минобороны сообщали, что служащие Вооружённых сил, самовольно покинувшие места своей дислокации после 29 ноября прошлого года, не смогут вернуться на службу по упрощенной процедуре.

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