В приложении "Армия+" запустили функцию выхода из СЗЧ. Теперь там можно подать цифровой рапорт о возвращении на службу.

Об этом сообщает Полтавский ТЦК.

После подтверждения рапорта, у дезертира есть 24 часа, чтобы прибыть в отделение военной службы правопорядка. Там оформят документы и сопроводят в воинскую часть.

Напомним, Украина декриминализировала первый уход в СЗЧ, если военный вернется в армию добровольно. Время для этого дается до 1 января.

При этом в ВСУ говорят, что после вступления закона в силу дезертиров стало больше.

"Депутаты сделали так называемую декриминализацию самовольного оставления части, и с того времени значительно увеличилось количество СЗЧ. Но это не только из-за них (депутатов - Ред.), но и из-за обстановки на фронте, из-за усталости, психического состояния. Но это (закон - Ред.) облегчило. И люди не возвращаются", - сказал военный психолог Андрей Козинчук.

Ранее прокуратура сообщала, что вернуться по новому закону захотели только 4 тыс. человек. Напомним, согласно официальным источникам, в СЗЧ находится более 100 украинских военнослужащих.

Война в Украине идет 1040-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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