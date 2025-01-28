Служащие Вооружённых сил, самовольно покинувшие места своей дислокации после 29 ноября прошого года, не смогут вернуться на службу по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины по своим информационным каналам.

Ведомство напоминает, что до 1 марта 2025 года военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть, могут вернуться на службу по упрощённому алгоритму без наступления уголовной ответственности.

Однако эта процедура не распространяется на лиц, которые ушли в СОЧ после 29 ноября 2024 года.

Для этой категории военных действует общая процедура, требующая:

письменного согласия командира части,

проведения уголовного расследования,

решения суда по ходатайству прокурора.

При этом возобновление на службе и возобновление денежного довольствия возможно только после судебного решения. Весь процесс может занять несколько месяцев.

Напомним чтобы избежать наказания за СОЧ, служащим ВСУ нужно было вернуться в часть до 1 января.

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