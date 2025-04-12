Украина будет мобилизовывать 18-летних. Об этом заявил командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков.

"Я уверен, к сожалению, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придётся столкнуться", - сказал он.

Он считает это решение давно назревшим.

"Как показывает практика, мы начинаем их мобилизовывать тогда, когда это нужно было сделать ещё вчера… С самого начала нужно было делать, нравится или нет, добровольно-принудительную мобилизацию (с 18 лет - Ред.)", - сказал Крутков.

По его словам, "патриотов (то есть, добровольцев - Ред.) недостаточно, чтобы остановить российскую армию".

Напомним, сейчас Министерство обороны предлагает контракты молодым парням 18-24 лет. Среди условий - получение миллиона гривен в течение года контракта с первым траншем в 200 тысяч.

В проекте "молодежный контракт" участвует 17 бригад, недавно его распространили на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу Украины.

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