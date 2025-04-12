"Это реалии". Командир 93-й бригады считает, что Украина будет мобилизировать 18-летних
Украина будет мобилизовывать 18-летних. Об этом заявил командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков.
"Я уверен, к сожалению, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придётся столкнуться", - сказал он.
Он считает это решение давно назревшим.
"Как показывает практика, мы начинаем их мобилизовывать тогда, когда это нужно было сделать ещё вчера… С самого начала нужно было делать, нравится или нет, добровольно-принудительную мобилизацию (с 18 лет - Ред.)", - сказал Крутков.
По его словам, "патриотов (то есть, добровольцев - Ред.) недостаточно, чтобы остановить российскую армию".
Напомним, сейчас Министерство обороны предлагает контракты молодым парням 18-24 лет. Среди условий - получение миллиона гривен в течение года контракта с первым траншем в 200 тысяч.
В проекте "молодежный контракт" участвует 17 бригад, недавно его распространили на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу Украины.
Война в Украине идет 1144-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.