Министерство обороны продолжает рекламировать "молодежные контракты" в ВСУ с помощью агитационных роликов, в которых внимание акцентируется на возможности крупно заработать.

Очередной рекламный ролик появился в ТикТоке ведомства.

В нем девушки, изображающие участниц уличного опроса, отвечают, сколько по их мнению должен зарабатывать мужчина.

"Девушки, очень важный вопрос: сколько должен зарабатывать парень, чтобы вы были с ним вместе? В месяц или в год", - спрашивает у них мужчина.

"Я думаю, где-то 500 тысяч в год. Я работаю, он должен работать тоже. Вместе должно выходить 1-2 миллиона гривен", - отвечает одна девушка.

"Я думаю, в месяц где-то 100-150 тысяч. Мне кажется, этого хватит на проживание в Киеве, чтобы снимать квартиру, ходить по ресторанчикам. Ну и в принципе я еще зарабатываю, поэтому где-то такая сумма", - говорит вторая.

"Ну, 100-150 тысяч, в принципе, хорошо, но я думаю, 200 было бы еще лучше, поэтому так", - высказывает свое мнение третья.

"Если ты, как и я, задаешься вопросом, где заработать такие огромные деньги, ответ есть: годовой контракт с ВСУ дает возможность заработать один миллион гривен за подписание, а также минимум 120 тысяч гривен в месяц денежного обеспечения вместе с боевыми. Таким образом, за год можно заработать до 2 миллионов гривен. Получить ипотеку под 0%, бесплатный проезд и коммунальные льготы", - резюмирует мужчина.

Ранее резонансным стало видео, в котором Минобороны подсчитало, сколько чизбургеров можно купить за миллион гривен подъемных с контракта для молодежи.

Мы рассказывали, что думают о льготных условиях молодежного контракта действующие бойцы ВСУ.