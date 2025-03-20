Министерство обороны Украины мотивирует молодых мужчин идти на фронт чизбургерами.

Агитационный ролик с кулинарным уклоном появился в официальном ТикТоке ведомства.

В соцсети появилось видео о том, что за выплату миллиона гривен подъемных по молодежному контракту для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров.

"Сколько чизбургеров можно купить за один миллион гривен? Да, это точно Тик-Ток Министерства обороны. И да, это очень важный вопрос. Один чизбургер стоит 64 гривны. За миллион гривен можно купить 15 625 чизбургеров. Я не предлагаю покупать вам на один миллион чизбургеры. Я предлагаю кое-что другое: заработать миллион гривен... Жаль, что мне не 18", - говорит в ролике мужчина, разворачивая и потом жуя бутерброд.

Пользователи в комментариях раскритиковали как саму идею рекламировать подписание контракта при помощи чизбургеров, так молодежные контракты, которые они считают несправедливыми по отношению к бойцам, давно воюющим в окопах или более старшего возраста.

"Посиди в окопе день и никогда больше не захочешь миллиона. или посмотри на инвалидов после войны - оно того не стоит"; "А курсантам вы никак не можете выплатить обещанные новые выплаты, и этот миллион на них не распространяется, хотя все пошли добровольно в армию служить Украине", - пишут люди.

Ранее нардеп сообщал, что идущие добровольцами в армию в возрасте 18-24-х лет должны полгода участвовать в боевых действиях.

Мы рассказывали, что думают о льготных условиях молодежного контракта действующие бойцы ВСУ.