В центре Киева мобилизовали юриста Клима Братковского, который является инсулинозависимым диабетиком.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

"Я так понимаю, что Владимир Александрович готовится к крупной наступательной операции, если ТЦК забирает всех подряд. Видимо, именно инсулинозависимый солдат Клим Сергеевич принесёт победу, раз меня мобилизовали с элементами похищения в центре города, не дав забрать из дома инсулин. Ну что ж, у меня на полигоне сахар утром натощак 9,2, днём до 15, при норме 4-6. Я тут один такой, и никто не понимает, зачем меня сюда отправили из славного ДВРЗ, куда свозят всех бомжей, наркоманов, алкоголиков, психически больных, работяг и прочих. Если кто-то спросит, известно ли ТЦК, что я на инсулине, то да. Они сами это признали, но логику принудительной мобилизации трудно объяснить", - сообщил Братковский.

Юрист был известен тем, что с ним судилась глава музея Голодомора Леся Гасиджак. Он требовал ее отставки с этой должности из-за внешнего вида.

В январе мы писали о том, что в южном портовом городе Украины молодого человека с серьёзными дефектами зрения забрали в ТЦК, когда он выгуливал собаку, и сразу отправили в часть на подготовку в пехоту.