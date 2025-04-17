Ситуация на Лиманском направлении ухудшается. Там в последние недели неприятель не оставляет попыток развивать наступление.

Об этом сообщил командир батальйона Вооружённых сил Украины Юдж из 66-й бригады в интервью радиостанции Radio NV.

По словам военного, на этом участке фронта ситуация почти критическая: армия РФ атакует отрядами по 10-12 бойцов, имея преимущество в солдатах 1:12.

"Россияне продвигаются уже табунами, нынешними силами ВСУ сдержать такое нашествие невозможно", – описывает ситуацию офицер.

Противник использует погоду и местную растительность для маскировки, пытаясь закрепиться на правом берегу реки Чёрного Жеребца, что создаёт угрозу населённым пунктам Лиману и Боровой, отметил Юдж.

Украинские войска сдерживают россиян дронами-камикадзе и артиллерией, но без резервов остановить противника не представляется возможным, добавил военный.

Ранее военный обозреватель Deep State писал, что амия РФ продвинулась в направлении Днепропетровской области под Покровском.

Война в Украине идёт 1149-й день. Последние новости с главными событиями 17 апреля 2025 года – в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Неприятель получил продвижение в районе деревни Сухая Балка южнее Торецка. Украинские военные паблики пишут, что РФ увеличила дальность своих FPV-дронов. В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 6 августа.

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