Российские паблики пишут о боях на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря близ села Горналь Курской области РФ на границе с Украиной.

При этом одни телеграм-каналы пишут, что монастырь уже взят, другие - что бои за него ещё идут.

Публикуется видео с присутствием российских солдат на территории монастыря.

Украина этого не подтверждала.

О штурме монастыря сообщалось позавчера. Российские телеграм-каналы утверждают, что это ключевой опорный пункт ВСУ на подступах к Горналю, который находится на господствующей высоте над селом.

Горналь - один из последних населенных пунктов все ещё контролируемых Украиной в Курской области.

Ранее украинский военный паблик Deep State сообщал, что армия России близка к возвращению полного контроля над Курской областью.

Война в Украине идет 1148-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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