В России сообщают о боях за монастырь в Курской области на границе с Украиной. Видео
Российские паблики пишут о боях на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря близ села Горналь Курской области РФ на границе с Украиной.
При этом одни телеграм-каналы пишут, что монастырь уже взят, другие - что бои за него ещё идут.
Публикуется видео с присутствием российских солдат на территории монастыря.
Украина этого не подтверждала.
О штурме монастыря сообщалось позавчера. Российские телеграм-каналы утверждают, что это ключевой опорный пункт ВСУ на подступах к Горналю, который находится на господствующей высоте над селом.
Горналь - один из последних населенных пунктов все ещё контролируемых Украиной в Курской области.
Ранее украинский военный паблик Deep State сообщал, что армия России близка к возвращению полного контроля над Курской областью.
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