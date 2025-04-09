Бо́льшая часть села Гуево в Курской области РФ вышла из-под контроля Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, на свежей карте которого почти вся территория посёлка перешла в серую зону.

Российские паблики заявляют, что в настоящее время продолжаются бои за две оставшихся деревни в Курской области – Олешню и Горналь.

Напомним, в Reuters по этому поводу написали, что россияне близки к восстановлению полного контроля над территорией Курской области.

Война в Украине продолжается 1141-й день. Последние новости с главными событиями 9 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о взятии Гуево в Курской области. Киев этого не подтверждает. По данным Deep State, россияне продвинулись к центру приграничного села и приближаются к нему с двух сторон, пытаясь отрезать часть украинских сил в северо-восточной части Гуево. На Донбассе неприятель за сутки продвинулся в городе Часов Яр и в населённом пункте Новолюбовка на Лиманском направлении.

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