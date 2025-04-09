Северокорейские военные после участия в боях зимой стали одними из самых ценных бойцов в армии РФ, во многом способствуя ее продвижению в Курской области.

Об этом заявили The Wall Street Journal украинские солдаты и аналитики.

Как сказано в материале издания, военные КНДР ушли с поля боя в начале января, понеся крупные потери, однако затем вернулись, но уже стали гораздо лучше взаимодействовать с россиянами.

"Их командиры сидят вместе с российскими и передают инструкции на корейском языке", - рассказал сотрудник военной разведки Украины.

При этом северокорейцы понимают элементарные слова по-русски, которые они должны были выучить на тренировках. Их основным преимуществом стала готовность продвигаться под массированным огнём и ударами беспилотников. К дронам они адаптировались довольно быстро, проводя атаки только мелкими группами и обходя позиции ВСУ с флангов.

"Благодаря огромной массе, рванувшей вперед, они начали отвоевывать позиции. Почему именно корейцы идут на штурм? Они лучше подготовлены психологически и лучше подготовлены физически. В Курске они выполнили свою миссию", - сказал герой Украины, командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, подразделение которого в августе 2024 года одним из первых зашло в Курскую область.

Со слов украинских источников, у корейцев были найдены подробные отчёты с анализом боестолкновений и описанием оборудования, с которым им приходится иметь дело.

В издании подмечают, что теперь этот опыт распространяется во всей армии Северной Кореи, что вызывает огромное беспокойство в Сеуле и Вашингтоне.

Напомним, в конце февраля южнокорейская разведка заявила, что Северная Корея направила в Курскую область РФ дополнительные подкрепления, однако их численность была неизвестна.

При этом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что будет поддерживать Россию в войне против Украины.