Россия близка к восстановлению полного контроля над западной частью Курской области.

Об этом пишет агентство Reuters, комментируя заявление российского минобороны о взятии села Гуево.

Россия вытеснила украинские войска с одной из их последних позиций в Курской области, сообщает агентство, ссылаясь на видео, опубликованное минобороны РФ, на котором запечатлен момент возвращения под контроль Гуево.

На кадрах видно, как из зданий поднимается дым, солдат машет российским флагом из окна сильно повреждённой православной церкви, а российские военные проводят поквартирные проверки в поисках украинских бойцов, которые могут там скрываться.

Украина потеря села не подтверждала. При этом сегодня украинский военный паблик Deep State сообщал о продвижении россиян в Гуево.

Война в Украине идет 1140-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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