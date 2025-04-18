В пятницу, 18 апреля, в Украине идет 1150-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:48 В Днепре после прилёта также повреждена новостройка, которая осталась без окон.

08:43 Кадры пострадавшего от ракетного удара по Днепру фитнес-центра.

08:22 В Харькове уже 57 пострадавших после ракетного удара, сообщает ГСЧС.

Его эпицентром стало предприятие, где разрушена крыша и поврежден цех. Идёт ликвидация пожара.

Пострадал многоэтажный дом, где массово вылетели окна.

08:17 В Луцке работники ТЦК пытались прямо на ходу схватить едущего велосипедиста.

Парень упал с велосипеда, но вскочил и убежал от военных.

07:58 В Сумах три "Шахеда" ударили по промышленному предприятию, заявил глава города Артем Кобзарь.

Здание частично разрушено, есть погибший.

07:49 По Днепру под утро также была ракетная атака.

В городе пострадали фитнес-центр, гостиница и офисное здание, сообщили в ОВА.

Местные паблики пишут, что речь идёт об офисе торговой сети АТБ.

Также пострадал Днепровский район.

07:42 В Николаеве вчера вечером был прилёт по частному предприятию, сообщает мэрия.

Горят склады с товарами.

07:41 "Искандеры" в Харькове попали в предприятие, сообщили в ГосЧС. Там сейчас идёт пожар.

07:38 Ещё кадры после ракетного удара по Харькову этим утром.

Погибший мужчина во время прилета находился у себя в квартире.

07:21 В Харькове есть один погибший после ракетного удара, сообщил мэр Терехов.

Предварительно удар был тремя "Искандерами". Прямого попадания в пострадавшую многоэтажку не было.

07:19 В Киеве объявили воздушную тревогу из-за беспилотников.

07:18 Ракетный удар по Харькову. Ранены 54 человека, сообщает мэр Игорь Терехов.

Пострадал жилой дом, рядом с которым был прилёт.