Российская армия существенно продвинулась на Кураховском направлении. Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

Россияне наступают в Константинополе, что находится на трассе на Запорожье, и южнее - около Разлива.

Напомним, Deep State сообщал, что российские войска продвинулись в направлении Днепропетровской области под Покровском. Россияне заняли новые позиции в районе Котляровки и Запорожья (села) в Донецкой области.

Ранее военный рассказал, что ситуация на Лиманском направлении ухудшается. Там в последние недели неприятель не оставляет попыток развивать наступление. По его словам, на этом участке фронта ситуация почти критическая: армия РФ атакует отрядами по 10-12 бойцов, имея преимущество в солдатах 1:12.

Война в Украине идет 1150-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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