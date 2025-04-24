Американский президент Дональд Трамп заявил, что он недоволен российскими ударами по Киеву.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth.

По словам главы Белого дома, такой жест был совсем "не вовремя".

"Я недоволен ударами России по Киеву. Это было совершенно не нужно и крайне не вовремя. Владимир, остановись! Каждую неделю гибнут по 5000 солдат", - написал политик.

Также он призвал остановить кровопролитие и "наконец" подписать мирное соглашение.

"Давайте наконец заключим мирное соглашение!" - подытожил Трамп.

А президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина не может согласиться на прекращение огня, пока Киев бомбят. Выступая во время поездки на Мадагаскар, Макрон также сказал, что "гнев Трампа должен быть направлен на одного человека: президента России Путина".

После провала переговоров в Лондоне Трамп писал, что Владимир Зеленский "может получить мир сейчас или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну".

При этом президент Украины заявил, что вчера в Лондоне был согласован новый документ с правками к мирному плану Трампа, после чего был передан президенту США.

В свою очередь глава РФ Владимир Путин дал понять, что на переговорах с Соединёнными Штатами о мире в Украине будет настаивать на признании включения в состав РФ Крыма и четырех областей Украины.