В Киеве не исключают вероятность, что президент США Дональд Трамп может прекратить военную помощь Украине после того, как лондонские переговоры об урегулировании конфликта с РФ не возымели результата.

Об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц на Банковой.

"Украинские официальные лица заявили, что обеспокоены тем, что Трамп, который неоднократно заявлял, что ему не нравится Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров и отказаться от дальнейшей военной помощи", – сообщает издание.

По данным издания, Трамп "всё больше разочаровывается и обвиняет Зеленского в том, что он не принял мирный план США".

Напомним, сегодня глава США раскритиковал президента Владимира Зеленского после срыва переговоров и обвинил его в затягивании войны.

Трамп подтвердил, что в рамках плана по урегулированию российско-украинской войны Вашингтон не призывал Киев признавать Крым российским. И дал понять, что препятствием для завершения войны сейчас является "человек без карт для игры" (то есть Зеленский).

Ранее в СМИ появилась информация, что госсекретарь США Марко Рубио не поехал на переговоры в Лондон из-за отказа Зеленского от предложений Белого дома по аннексированному Крыму.