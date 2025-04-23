Отказ Киева принимать условия мирного плана американского президента Дональда Трампа вызвал в Вашингтоне гневную реакцию.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, срыв переговоров происходит на фоне гнева по поводу нежелания Украины принимать предложения о передаче захваченных территорий России.

Сам гнев вызван тем, что Киев предпочитает "сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное - потом".

При этом издание указывает, что, несмотря на отказ ехать в Лондон, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф не отменяет визита в Москву, который должен состояться на этой неделе.

Тем временем Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам, пишет, что встреча министров в Лондоне сорвалась после того, как во вторник "Украина подготовила документ для европейцев, в котором заявила, что не будет никаких обсуждений территориальных вопросов до полного и безоговорочного прекращения огня".

Источник агентства также сказал, что "явная нервозность США может указывать на то, что позиция Украины не соответствует тому, о чем представители Вашингтона уже договорились с россиянами".

Тем временем в Лондоне уже стартовали переговоры делегаций разных стран. В Украине официально подтвердили, что хотят обсуждать исключительно остановку огня и отказываются от других предложений Трампа: признание американцами аннексии Крыма, отказ от вступления Украины в НАТО и передача Запорожской АЭС под контроль Соединенных Штатов.

Подробнее о том, что означают сегодняшние переговоры в Лондоне, мы писали в отдельном материале.