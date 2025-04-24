Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новые встречи, посвященные украинскому урегулированию. Они запланированы на эти выходные.

Сообщение об этом прозвучало в ходе краткого интервью главы Госдепа прессе в Белом доме.

"Перед нашими партнёрами были поставлены вопросы о том, что нужно предпринять, чтобы положить конец войне. Эту войну можно прекратить. Обе стороны просто должны согласиться с этим. Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи. Вчера состоялась хорошая встреча. В выходные будут ещё хорошие встречи. Мы показали им финишную черту. Нам нужно, чтобы они обе согласились", – сказал он.

Ранее госсекретарь США назвал последствия для Украины в случае провала переговоров под руководством Вашингтона. В интервью The Free Press глава Рубио заявил, что эта война не может закончиться военным путем: Россия, по его мнению, не сможет захватить всю Украину, а Украина – отбросить россиян на границы 1991 года.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Рубио не поехал на переговоры в Лондон из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от предложений США по Крыму.