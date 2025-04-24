Накануне завтрашнего визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву, где он должен встретится с Владимиром Путиным для обсуждения мирного плана Дональда Трампа, СМИ перечислили условия в нем, прописанные для России.

Их назвало агентство Bloomberg, которое заодно решило напомнить уже ранее обнародованные некоторые пункты этого плана.

В частности, речь идет о том, что этот план не содержит ограничений для украинской армии и ВПК, что, как отмечает агентство, означает требование к Москве отказаться от идеи демилитаризации Украины.

Также Bloomberg пишет, что по плану Трампа Россия должна вернуть Украине Запорожскую АЭС, которая затем перейдет под контроль США для электроснабжения обеих сторон.

Кроме того, США хотят обеспечить Украине проход через реку Днепр и вернуть занятые Россией земли в Харьковской области.

Отметим, что ранее обо всех этих пунктах писали западные СМИ. И Bloomberg, вероятно, решил о них напомнить, чтобы показать, что не только Украина должна будет отступить от части своих требований в соответствии с планом Вашингтона.

В то же время план уже отвергли европейцы и Владимир Зеленский, в чем сегодня он прямо признался. По его словам, украинская делегация внесла в план правки, которые передали на рассмотрение Трампу.

Поэтому пока не очень понятно, что конкретно будут обсуждать Уиткофф с Путиным: план с правками от Зеленского либо первоначальную версию Трампа. Более вероятно, что второе - с учетом версии, согласно которой переданный американцами украинской делегации план уже согласован с Россией. Косвенно это подтвердил и сам американский президент, заявивший, что с РФ у него уже есть соглашение. И если это действительно так, то после встречи Уиткоффа и Путина Трамп просто предложит Украине согласиться с его планом и пойти на перемирие, отбросив в сторону все предложенные Киевом правки.

Как на это отреагирует Зеленский, мы анализировали в отдельном материале.