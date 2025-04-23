Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прокомментировал свои переговоры с делегацией Украины, которые состоялись в Лондоне.

Соответствующий пост Келлог опубликовал в соцсети X, тэгнув пост главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором руководитель украинской делегации в Лондоне сообщил о встрече со спецпредставителем Трампа.

"Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком. Пришло время двигаться вперед в соответствии с директивой президента Трампа о войне между Украиной и Россией: прекратить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место", - написал спецпредставитель Белого дома.

Ранее сегодня глава Белого дома Дональд Трамп и его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за позицию по мирным переговорам.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если мирные переговоры под руководством США провалятся, "Украина может оказаться в более трудном положении в будущем и получить более жесткие условия мира от России". По словам Рубио, эта война не может закончиться военным путем.