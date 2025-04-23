Самолёт Gulfstream G650 со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом на борту вылетел в сторону России из Парижа.

Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar.

По данным американского новостного вёб-сайта Axios, Стив Уиткофф встретится с главой РФ Владимиром Путиным в пятницу.

Ранее Белый дом США подтвердил, что специальный представитель Трампа едет в Россию на новую встречу с Путиным.

Война в Украине продолжается 1155-й день. Последние новости с главными событиями 23 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного обозревателя Deep State, армия РФ продвинулась в районе села Каменского Запорожской области и в Днепроэнергии (юго-запад Донецкой области). В то же время ВСУ оттеснили неприятеля южнее Удачного на покровском направлении. При этом украинские военные паблики сообщили, что россияне продолжают предпринимать атаки в направлении Днепропетровской области юго-западнее Покровска.

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