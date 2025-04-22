Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф едет в Россию на этой неделе.

Информацию об этом подтвердил Белый дом.

В американском правительстве также подтвердили, что Уиткофф проведёт встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

Напомним, под данным CNN, США планируют ещё одну встречу посланника Трампа с представителями РФ для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

"Страна" также разбиралась, какой будет график мирных переговоров на этой неделе.

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