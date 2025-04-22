Лондон, Москва, Ватикан. Какой будет график мирных переговоров об Украине на этой неделе
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует снова посетить Москву на этой неделе.
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, Уиткофф во время визитов в РФ уже дважды встречался с Владимиром Путиным.
График переговоров на неделю
Итак, график переговоров о мирном урегулировании в Украине на этой неделе примерно понятен. Завтра состоится встреча американцев с украинской делегацией и европейцами в Лондоне. Киев и Европа должны дать ответ на озвученные на встрече в Париже условия американцев прекращения огня и мирного процесса. Возможно, они выдвинут встречное предложение. С тем, о чем договорятся в Лондоне, Уиткофф полетит в Москву для обсуждения с Путиным.
В РФ уже дают понять, что если встречное предложение из Лондона будет сильно отличаться от первоначальных условий, то переговоры закончатся провалом.
А в субботу на похоронах папы римского Франциска будут одновременно присутствовать Трамп и Владимир Зеленский. Но станут ли они там встречаться, неизвестно.
Кроме того, до субботы должны завершиться переговоры о ресурсной сделке между Украиной и США. По крайней мере, такие сроки обозначены в обнародованном на прошлой неделе меморандуме. Хотя в Госдепартаменте США и утверждают, что сделка не связана с мирными переговорами, на самом деле связь есть: до завершения войны сделка бессмысленна, так как во время боев ни о каких серьёзных инвестициях в разработку недр и в другие проекты вряд ли можно вести речь.
Напомним, ранее Трамп говорил, что договоренности о прекращении огня в Украине могут быть достигнуты уже до конца этой недели.