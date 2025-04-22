Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует снова посетить Москву на этой неделе.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, Уиткофф во время визитов в РФ уже дважды встречался с Владимиром Путиным.

График переговоров на неделю

Итак, график переговоров о мирном урегулировании в Украине на этой неделе примерно понятен. Завтра состоится встреча американцев с украинской делегацией и европейцами в Лондоне. Киев и Европа должны дать ответ на озвученные на встрече в Париже условия американцев прекращения огня и мирного процесса. Возможно, они выдвинут встречное предложение. С тем, о чем договорятся в Лондоне, Уиткофф полетит в Москву для обсуждения с Путиным.

В РФ уже дают понять, что если встречное предложение из Лондона будет сильно отличаться от первоначальных условий, то переговоры закончатся провалом.

А в субботу на похоронах папы римского Франциска будут одновременно присутствовать Трамп и Владимир Зеленский. Но станут ли они там встречаться, неизвестно.

Кроме того, до субботы должны завершиться переговоры о ресурсной сделке между Украиной и США. По крайней мере, такие сроки обозначены в обнародованном на прошлой неделе меморандуме. Хотя в Госдепартаменте США и утверждают, что сделка не связана с мирными переговорами, на самом деле связь есть: до завершения войны сделка бессмысленна, так как во время боев ни о каких серьёзных инвестициях в разработку недр и в другие проекты вряд ли можно вести речь.

Напомним, ранее Трамп говорил, что договоренности о прекращении огня в Украине могут быть достигнуты уже до конца этой недели.